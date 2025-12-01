  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Trendyol Süper Lig
  5. Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin VAR hakemi belli oldu

Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin VAR hakemi belli oldu

Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin VAR hakemi belli oldu
Güncelleme:

Trendyol Süper Lig’in 14.haftasında oynanacak olan Fenerbahçe- Galatasaray derbisinin VAR hakemi belli oldu.

Trendyol Süper Lig’in 14.haftasında bu akşam Fenerbahçe, Galatasaray’ı Chobani Stadyumu’nda ağırlayacak. Saat 20.00’de başlayacak maçı hakem Yasin Kol yönetecek. Kol’un yardımcılıklarını ise Abdullah Bora Özkara ve Bahtiyar Birinci yapacak. Dördüncü hakem olarak Ali Yılmaz görev alacak.

TFF’den yapılan açıklamaya göre derbinin VAR hakemi Ali Şansalan oldu. AVAR’da Hakan Yemişken ve İbrahim Çağlar Uyarcan yer alacak.

 

text-ad
Etiketler Fenerbahçe Galatasaray var var hakemi Galatasaray Fenerbahçe derbi derbinin var hakemi var hakemi belli oldu Ali Şansalan
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Sel ve heyelan herşeyi yuttu: Ölü sayısı 400'ü aştı! Sel ve heyelan herşeyi yuttu: Ölü sayısı 400'ü aştı! Türkiye'nin ''çakarlı gazetecileri'' tek tek ifşa edildi; tepkiler çığ oldu! Türkiye'nin ''çakarlı gazetecileri'' tek tek ifşa edildi; tepkiler çığ oldu! İşçinin makatına ''şaka'' olsun diye hava bastı, kalın bağırsağı patladı! İşçinin makatına ''şaka'' olsun diye hava bastı, kalın bağırsağı patladı! Barzani'nin Türkiye ziyaretindeki skandal görüntülere Erdoğan'ın başdanışmanı da tepki gösterdi! Barzani'nin Türkiye ziyaretindeki skandal görüntülere Erdoğan'ın başdanışmanı da tepki gösterdi! Sosyal medyanın fenomeni yıllardır 2 cinayetin firarisi çıktı! Aranırken yaptıkları 'pes' dedirtti Sosyal medyanın fenomeni yıllardır 2 cinayetin firarisi çıktı! Aranırken yaptıkları 'pes' dedirtti Sadece 90 günde tam 16 kilo veren güzel şarkıcı zayıflama sırrını açıkladı Sadece 90 günde tam 16 kilo veren güzel şarkıcı zayıflama sırrını açıkladı Yandaş medyada kavga var! İki eski AK Partili milletvekili yazar birbirine girdi! Yandaş medyada kavga var! İki eski AK Partili milletvekili yazar birbirine girdi! 4 yıl 2 ay hapis cezası alan Fatih Altaylı geri döndü; hakkındaki o iddiayı da doğruladı! 4 yıl 2 ay hapis cezası alan Fatih Altaylı geri döndü; hakkındaki o iddiayı da doğruladı! Togg’da 1 milyon TL'ye sıfır faiz kampanyaları başladı Togg’da 1 milyon TL'ye sıfır faiz kampanyaları başladı Geçen sene asgari ücreti doğru bilen isim 2026 yılı asgari ücret tahminini açıkladı Geçen sene asgari ücreti doğru bilen isim 2026 yılı asgari ücret tahminini açıkladı
Önce yağmur, sonra kar ardından da güneş... Hava durumu kafa karıştırmaya devam ediyor! Önce yağmur, sonra kar ardından da güneş... Hava durumu kafa karıştırmaya devam ediyor! 2026 yılı asgari ücret, en düşük emekli maaşı ve memur zamları kuruşu kuruşuna hesaplandı 2026 yılı asgari ücret, en düşük emekli maaşı ve memur zamları kuruşu kuruşuna hesaplandı Altın hırsızı tanıdık çıktı: Evden çalıp harcadı, berberde yakalandı! Altın hırsızı tanıdık çıktı: Evden çalıp harcadı, berberde yakalandı! Sergen Yalçın kararını verdi: Tamam mı, devam mı ? Sergen Yalçın kararını verdi: Tamam mı, devam mı ? Bakan Yerlikaya trafikteki ters yön teröristlerinin yeni cezasını açıkladı! Bakan Yerlikaya trafikteki ters yön teröristlerinin yeni cezasını açıkladı! Atatürk ve Erdoğan'lı yapay zeka videosunu paylaştı, gözaltına alındı! Atatürk ve Erdoğan'lı yapay zeka videosunu paylaştı, gözaltına alındı! Komşunun pitbullu biri 1,5 diğeri 5 yaşındaki iki çocuğu hastanelik etti! Komşunun pitbullu biri 1,5 diğeri 5 yaşındaki iki çocuğu hastanelik etti! Çıkan yangında 7 işçi korkunç bir şekilde can vermişti, tutuklu patron hayatını kaybetti! Çıkan yangında 7 işçi korkunç bir şekilde can vermişti, tutuklu patron hayatını kaybetti! İstanbul'un lüks rezidansına operasyon: Daireden çıkanlar polisi de şoke etti İstanbul'un lüks rezidansına operasyon: Daireden çıkanlar polisi de şoke etti Trendyol 1. Lig maçında Türk futbol tarihine geçen kırmızı kart! Trendyol 1. Lig maçında Türk futbol tarihine geçen kırmızı kart!