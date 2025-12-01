Trendyol Süper Lig’in 14.haftasında oynanacak olan Fenerbahçe- Galatasaray derbisinin VAR hakemi belli oldu.

Trendyol Süper Lig’in 14.haftasında bu akşam Fenerbahçe, Galatasaray’ı Chobani Stadyumu’nda ağırlayacak. Saat 20.00’de başlayacak maçı hakem Yasin Kol yönetecek. Kol’un yardımcılıklarını ise Abdullah Bora Özkara ve Bahtiyar Birinci yapacak. Dördüncü hakem olarak Ali Yılmaz görev alacak.

TFF’den yapılan açıklamaya göre derbinin VAR hakemi Ali Şansalan oldu. AVAR’da Hakan Yemişken ve İbrahim Çağlar Uyarcan yer alacak.