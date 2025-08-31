Fenerbahçe'nin hoca adayları arasındaydı... Görüşmeden ilk kare geldi!

  1. Anasayfa
Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho ile yolların ayrılmasının ardından İsmail Kartal'ın basına sızan bir fotoğrafı gündem oldu.

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'yla yollar ayrılırken, Portekizlinin yerine arayışlar başladı. Listedeki isimlerden biri de İsmail Kartal.

Fenerbahçe ve İsmail Kartal ile görüşmeler devam ederken, tecrübeli çalıştırıcının bir fotoğrafı basına sızdı.

Ekol'ün haberine göre İsmail Kartal, Fenerbahçe Asbaşkanı Hamdi Akın'ın yalısından çıkış yaparken görüntülendi.

İsmail Kartal daha önce Fenerbahçe'de 3 dönem teknik direktörlük yapmıştı. 64 yaşındaki teknik adam, 2023-2024 sezonunda Fenerbahçe ile 99 puan toplasa da sarı-lacivertliler Süper Lig'i ikinci bitirmişti.

