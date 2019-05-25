Türk Telekom'dan Galatasaray'ın şampiyonluğuna özel video

Spor Toto Süper Lig 2018-2019 sezonunda şampiyonluğa ulaşan Galatasaray için hazırlanan ve bir babanın 9 yaşındaki oğluna, 9 yıl önce kapılarını açan Türk Telekom Stadı'ndaki tarihi zaferleri anlattığı video, "#KupalaraLayıkStadyum" etiketiyle paylaşıldı.

Türk Telekom'un sosyal medya hesaplarından yayımlanan, "Türk Telekom ile 9 senede, 5 lig şampiyonluğu, 13 kupa sığdırdığımız stadyuma hoşgeldin oğlum!" sözleriyle başlayan videoda, Galatasaray'ın Türk Telekom Stadı'nda attığı unutulmaz goller ve bu statta kazanılan şampiyonlukların sevinç görüntüleri, "Kupalara layıksın sen" marşı eşliğinde yer alıyor.



