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Türkiye - Ermenistan maçına İtalya hakem

Türkiye - Ermenistan maçına İtalya hakem
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A Milli Futbol Takımı'nın, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda Ermenistan ile Eskişehir'de oynayacağı maçın hakemleri belli oldu.

Eskişehir Yeni Stadyumu'nda 8 Eylül Cuma günü oynanacak ve TSİ 21.45'te başlayacak müsabakayı İtalya Futbol Federasyonu'ndan Daniele Orsato yönetecek. Orsato'nun yardımcılıklarını Ciro Carbone ve Alessandro Giallatini yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Antonio Rapuano olacak. Müsabakada Paolo Valeri VAR, Aleandro Di Paolo ise AVAR olarak görev yapacak.

Etiketler türkiye ermenistan milli takım
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