Türkiye-Hırvatistan maçında gol yağmuru

A Milli Futbol Takımı özel maçta Hırvatistan Milli Futbol Takımı ile karşılaştı.

Vodafone Park'ta oynanan mücadele 3-3 berabere tamamlandı.

A Millilerin golleri 23. dakikada penaltıdan Cenk Tosun, 41. dakikada Deniz Türüç ve 58. dakikada Cengiz Ünder'den geldi.



Konuk Hırvatistan'ın gollerini ise 32. dakikada Ante Budimir, 53. dakikada Mario Pasalic ve 56. dakikada Josip Brekalo kaydetti.