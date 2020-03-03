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  4. 03 Mart 2020 21:57

Türkiye’nin UEFA Uluslar Ligi rakipleri belli oldu

A Milli Futbol Takımımızın, UEFA Uluslar Ligi B Ligi'nde 2020-21 döneminde mücadele edeceği grubu ve rakipleri belli oldu. B Ligi'nde mücadele eden ve 3. Grup'ta yer alan Türkiye, Rusya, Macaristan ve Sırbistan ile eşleşti!

Türkiye’nin UEFA Uluslar Ligi rakipleri belli oldu
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UEFA’nın ilk kez 2018-2019 sezonunda uygulamaya koyduğu A Milli Takım düzeyindeki turnuvası UEFA Uluslar Ligi’nin 2020-2021 dönemi kura çekimi Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da yapıldı.

B Ligi’nde yer alan millilerimiz, 3. Grup’ta Macaristan, Sırbistan ve Rusya ile eşleşti.

Beurs van Berlage Konferans Merkezi’nde gerçekleştirilen kura çekimine TFF Başkanı Nihat Özdemir, TFF 1. Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, Genel Sekreter Kadir Kardaş ve A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş katıldı.

A LİGİ

1. GRUP: Polonya, Bosna-Hersek, İtalya, Hollanda

2. GRUP: İzlanda, Danimarka, Belçika, İngiltere

3. GRUP: Hırvatistan, İsveç, Fransa, Portekiz

4. GRUP: Almanya, Ukrayna, İspanya, İsviçre

B LİGİ

1. GRUP: Romanya, Kuzey İrlanda, Norveç, Avusturya

2. GRUP: İsrail, Slovakya, İskoçya, Çek Cumhuriyeti

3. GRUP: Macaristan, TÜRKİYE, Sırbistan, Rusya

4. GRUP: Bulgaristan, İrlanda, Finlandiya, Galler

C LİGİ 

1. GRUP: Azerbaycan, Lüksemburg, Kıbrıs, Karadağ

2. GRUP: Ermenisan, Estonya, Kuzey Makedonya, Gürcistan

3. GRUP: Moldova, Slovenya, Kosova, Yunanistan

4. GRUP: Kazakistan, Litvanya, Belarus, Arnavutluk

D LİGİ

1. GRUP: Malta, Andorra, Letonya, Faroe Adaları

2. GRUP: San Marino, Lichtenstein, Cebelitarık

MAÇ PROGRAMI

1’inci Maç Günü: 3-5 Eylül 2020

2’nci Maç Günü: 6-8 Eylül 2020

3’üncü Maç Günü: 8-10 Ekim 2020

4’üncü maç Günü: 11-13 Ekim 2020

5’inci Maç Günü: 12-14 Kasım 2020

6’ncı Maç Günü: 15-17 Kasım 2020

Finaller: 2-3-6 Haziran 2021

Play-offlar: 24-25-28-29 Mart 2022
 

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