Türkiye'nin UEFA'nın ülke puanı sıralamasındaki yeri değişti

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Slovenya ekibi Olimpija Ljubljan'ı 3 golle geçmesinin ardından Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralamasındaki yeri de değişti.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Stozice Stadyumu'nda oynanan müsabaka, sarı - kırmızılıların 3-0'lık galibiyetiyle sonuçlandı. Aslan'a galibiyeti getiren golleri Kerem Aktürkoğlu, Dries Mertens ve Halil Dervişoğlu kaydetti.

Galatasaray; Olimpija Ljubljana galibiyetiyle birlikte turun kapısını ardına kadar aralarken, ülke puanı sıralamasını da değiştirdi. Sarı - kırmızılıların rakibini 3-0 yenmesinin ardından UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye, 1 basamak yükselmiş oldu.

Bu sezon toplayacağımız puanlarla ilk 10’a girmeyi başarırsak 2024/25 sezonu Süper Lig şampiyonu, 2025/26 sezonunda Şampiyonlar Ligi gruplarına eleme oynamadan direkt olarak katılacak.

İŞTE ÜLKE PUANI SIRALAMASI

İSVEÇ - 20.625

POLONYA - 21.000

YUNANİSTAN - 21.025

HIRVATİSTAN - 21.150

ÇEKYA - 23.050

DANİMARKA- 24.075

İSRAİL- 24.125

NORVEÇ- 24.750

UKRAYNA- 25.000

SIRBİSTAN - 27.175

İSVİÇRE - 28.475

TÜRKİYE - 28.600

AVUSTURYA - 29.000

İSKOÇYA - 30.650

BELÇİKA - 35.200

PORTEKİZ - 46.982

FRANSA - 51.914

ALMANYA - 69.552

İTALYA - 71.569

İSPANYA - 75.927