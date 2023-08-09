Türkiye'nin UEFA'nın ülke puanı sıralamasındaki yeri değişti
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Slovenya ekibi Olimpija Ljubljan'ı 3 golle geçmesinin ardından Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralamasındaki yeri de değişti.
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Stozice Stadyumu'nda oynanan müsabaka, sarı - kırmızılıların 3-0'lık galibiyetiyle sonuçlandı. Aslan'a galibiyeti getiren golleri Kerem Aktürkoğlu, Dries Mertens ve Halil Dervişoğlu kaydetti.
Galatasaray; Olimpija Ljubljana galibiyetiyle birlikte turun kapısını ardına kadar aralarken, ülke puanı sıralamasını da değiştirdi. Sarı - kırmızılıların rakibini 3-0 yenmesinin ardından UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye, 1 basamak yükselmiş oldu.
Bu sezon toplayacağımız puanlarla ilk 10’a girmeyi başarırsak 2024/25 sezonu Süper Lig şampiyonu, 2025/26 sezonunda Şampiyonlar Ligi gruplarına eleme oynamadan direkt olarak katılacak.
İŞTE ÜLKE PUANI SIRALAMASI
İSVEÇ - 20.625
POLONYA - 21.000
YUNANİSTAN - 21.025
HIRVATİSTAN - 21.150
ÇEKYA - 23.050
DANİMARKA- 24.075
İSRAİL- 24.125
NORVEÇ- 24.750
UKRAYNA- 25.000
SIRBİSTAN - 27.175
İSVİÇRE - 28.475
TÜRKİYE - 28.600
AVUSTURYA - 29.000
İSKOÇYA - 30.650
BELÇİKA - 35.200
PORTEKİZ - 46.982
FRANSA - 51.914
ALMANYA - 69.552
İTALYA - 71.569
İSPANYA - 75.927
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