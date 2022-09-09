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Türkiye'nin UEFA'nın ülkeler sıralamasındaki yeri değişti

Türkiye'nin UEFA'nın ülkeler sıralamasındaki yeri değişti

Avrupa arenasında dün geceyi 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgiyle kapatan temsilcilerimizin aldığı sonuçlarla Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralamasındaki yeri 1 sıra yükseldi.

UEFA ülke puanı sıralamasında yerimiz, dün akşam alınan puanların ardından değişti. 21. sırada bulunan Türkiye, özellikle Fenerbahçe'nin aldığı kritik galibiyetin ardından yeniden 20. sıraya yükseldi. 

Fenerbahçe'nin son dakika golüyle Kiev'i mağlup etmesi, ülke puanı sıralamasında önemli rol oynadı. Fenerbahçe, Başakşehir ve Sivasspor'dan gelen puanlarla birlikte sıralamada tekrar 20. sıraya yükseldik.

İşte güncel sıralama:

Hırvatistan 25.150
Yunanistan 24.725
Danimarka 24.625
20. TÜRKİYE 23.700
İsrail 23.250
Kıbrıs Rum Kesimi 22.275

ÜLKE PUANI NASIL HESAPLANIYOR?

Ülke puanları, uluslararası turnuvalara katılan takımların, yine o ülke adına Avrupa'da mücadele eden tüm takımların aldığı puanlarla toplanarak, takım sayısına bölünmesiyle ortaya çıkıyor.

Takımlar elemelerde aldıkları galibiyetlerde 1, beraberliklerde ise 0,5 puan kazanıyor. Grup aşamalarında ise galibiyete 2, beraberliğe de 1 puan veriliyor.

 

Etiketler uefa ülkeler sıralaması Türkiye temsilcilerimiz maç sonucu
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