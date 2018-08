UEFA açıkladı: Yılın golü Ronaldo'nun !

UEFA.com üzerinden düzenlenen ankette yılın golü sonuçları açıklandı. Ronaldo’nun geçen sezon Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Juventus’a attığı gol, UEFA.com üzerinden yapılan ankette 346 bin 915 oyun 200 binini aldı.

UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Marsilya’nın RB Leipzig’i 5-2 yendiği maçta Dimitri Payet’in organize bir atak sonrası kaydettiği gol ise en iyi 2. gol seçildi. İspanya 17 Yaşaltı Kadın Milli Takımı’ndan Eva Navarro’nun, Mayıs ayında Litvanya’da düzenlenen Avrupa Şampiyonası finalinde Almanya’ya karşı kaydettiği gol ise üçüncü sırayı aldı.

👏👏👏 Congratulations, @Cristiano! 👏👏👏



🙌 ⚽️ The @UEFAcom Goal of the Season is yours. ⚽️ 🙌



🏳🏴 #CR7JUVE 🏳🏴 pic.twitter.com/Q2HBCbNzi8