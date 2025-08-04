Beşiktaş ve Başakşehir'in Konferans Ligi'ndeki rakipleri belli oldu
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UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimiz Beşiktaş ve Başakşehir'in rakipleri belli oldu.
UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu kura çekimi gerçekleştirildi. UEFA’nın İsviçre’de bulunan merkezinde yapılan kura çekiminde Beşiktaş ve Başakşehir’in de rakipleri belli oldu.
3’üncü Eleme Turu’nda İrlanda ekibi St Patricks ile mücadele edecek siyah-beyazlılar, rakibini kupanın dışında bırakması halinde Lausanne – Astana eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.
BAŞAKŞEHİR'İN RAKİBİ
3’üncü Eleme Turu’nda Danimarka temsilcisi Viking ile karşılaşacak Başakşehir ise rakibini elemesi halinde Universitatea Craiova - Spartak Trnava eşleşmesinin galibiyle, grup etabına kalabilmek için mücadele edecek. Konferans Ligi’nde Play-Off Turu’nda ilk maçlar 21 Ağustos, rövanş müsabakaları ise 28 Ağustos’ta oynanacak.
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