11'LER BELLİ OLDU | Başakşehir - Roma

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Başakşehir, J Grubu'ndaki 5. maçında Roma ile karşılaşıyor. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.55'te başlayan karşılaşmayı Rumen hakem Ovidiu Hategan yönetiyor. Karşılaşma beIN Sports 2'den naklen yayımlanıyor.

Grupta ilk 4 maçında 7 puan alan Başakşehir, lider durumda bulunuyor. Mönchengladbach ve Roma ise 5'er puanla iki ve üçüncü sırada. Son sıradaki Wolfsberger'in ise puanı 4...

GALİBİYET TURU GETİRECEK

İlk maçta rakibine deplasmanda 4-0 yenilen Medipol Başakşehir, İtalyan ekibini yenmesi halinde son maçlar öncesinde gruptan çıkmayı garantileyecek.

BAŞAKŞEHİR - ROMA

STAT: Başakşehir Fatih Terim

SAAT: 20.55

YAYIN: BeIN SPORTS 2

HAKEM: Ovidiu Hategan

BAŞAKŞEHİR: Mert, Skrtel, Ponck, Epureanu, Clichy, Mehmet Topal, Azubuike, İrfan, Visca, Gulbrandsen, Crivelli

YEDEKLER: Volkan, Aziz, Berkay, Arda, Aleksic, Robinho, Demba Ba

TEKNİK DİREKTÖR: Okan Buruk

ROMA: Pau Lopez, Santon, Smalling, Mancini, Kolarov, Diawara, Veretout, Pellegrini, Zaniolo, Kluivert, Dzeko

YEDEKLER: Fuzato, Fazio, Perotti, Cengiz, Spinazzola, Mkhitaryan, Kalinic

TEKNİK DİREKTÖR: Paulo Fonseca

