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  5. 28 Kasım 2019 20:01

11'LER BELLİ OLDU | Başakşehir - Roma

Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J Grubu'ndaki 5. maçında İtalyan devi Roma'yı ağırlıyor. Başakşehir, Roma'yı yenmesi halinde son maçlar öncesi gruptan çıkmayı garantileyecek.

11'LER BELLİ OLDU | Başakşehir - Roma
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UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Başakşehir, J Grubu'ndaki 5. maçında Roma ile karşılaşıyor. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.55'te başlayan karşılaşmayı Rumen hakem Ovidiu Hategan yönetiyor. Karşılaşma beIN Sports 2'den naklen yayımlanıyor.

Grupta ilk 4 maçında 7 puan alan Başakşehir, lider durumda bulunuyor. Mönchengladbach ve Roma ise 5'er puanla iki ve üçüncü sırada. Son sıradaki Wolfsberger'in ise puanı 4...

GALİBİYET TURU GETİRECEK

İlk maçta rakibine deplasmanda 4-0 yenilen Medipol Başakşehir, İtalyan ekibini yenmesi halinde son maçlar öncesinde gruptan çıkmayı garantileyecek.

BAŞAKŞEHİR - ROMA

STAT: Başakşehir Fatih Terim
SAAT: 20.55
YAYIN: BeIN SPORTS 2
HAKEM: Ovidiu Hategan

BAŞAKŞEHİR: Mert, Skrtel, Ponck, Epureanu, Clichy, Mehmet Topal, Azubuike, İrfan, Visca, Gulbrandsen, Crivelli
YEDEKLER: Volkan, Aziz, Berkay, Arda, Aleksic, Robinho, Demba Ba
TEKNİK DİREKTÖR: Okan Buruk

ROMA: Pau Lopez, Santon, Smalling, Mancini, Kolarov, Diawara, Veretout, Pellegrini, Zaniolo, Kluivert, Dzeko
YEDEKLER: Fuzato, Fazio, Perotti, Cengiz, Spinazzola, Mkhitaryan, Kalinic
TEKNİK DİREKTÖR: Paulo Fonseca

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UEFA Avrupa Ligi , başakşehir , roma , Başakşehir-Roma
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