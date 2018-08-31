Avrupa Ligi kuraları sonrası tarihi fırsat !

UEFA Avrupa Ligi’nde grup aşaması kuraları çekilirken, temsilcilerimiz Beşiktaş, Fenerbahçe ve Akhisarspor’un rakipleri, ortaya ilginç bir durum çıkardı. UEFA ülkeler katsayı sıralamasında Belçika’nın ardından 2.700 katsayı puanı farkla 10. sırada yer alan Türkiye’nin eline rakibini geçmek için ciddi bir fırsat gelmiş oldu.

Genk, Beşiktaş’ın grubuna; Anderlecht, Fenerbahçe’nin grubuna; Standard Liege ise Akhisarspor’un grubuna düştü. Temsilcilerimiz rakiplerini alt etmeyi başarırsa, UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki tek Belçika temsilcisi Club Brugge’ün de performansına bağlı olarak Türkiye, Belçika’yı 9. sıradan indirip yerine geçebilir.

Şampiyonlar Ligi’ndeki temsilcimiz Galatasaray’ın nispeten iyi olarak nitelendirilebilecek bir kura çekmesi, Brugge’ün ise Atletico Madrid, Borussia Dortmund ve AS Monaco ile aynı gruba düşmüş olması da Türkiye’nin şansını artırıyor. İki ülke de Avrupa’da sezona 5 temsilci ile başlarken; Belçika’dan Gent, ülkemizden de Medipol Başakşehir, Avrupa’ya veda etti.

Avrupa’da ülke katsayıları, kulüp katsayılarında olduğu gibi beş yıllık periyodu kapsarken, ülkelerini Avrupa’da temsil eden takımların elde ettiği puanlara göre ülkelerin turnuvalara kaç takımla katılacağı ve katılımcı takımların hangi turdan gruba başlayacağı belirleniyor. Şampiyonlar Ligi’nde ilk dört sırada yer alan ülkelerin kendi liglerini ilk dört sırada bitiren takımları direkt olarak grup aşamasına kalıyor.

5. ve 6. ülkelerin şampiyon ve ikincileri direkt katılıyor, lig üçüncüleri ise eleme oynuyor. 7, 8, 9 ve 10. sıradaki ülkelerin ise şampiyonları direkt katılım hakkı kazanırken ikincileri Devler Ligi’ne katılmak için eleme mücadelesi veriyor. Türkiye’nin 6. sıradaki Rusya’yı geçmesi kısa vadede kolay gözükmezken en azından lig şampiyonun direkt olarak katılması durumumuzu korumak ve daha sağlamak almak ile takımlarımızın Avrupa arenasında daha az eleme oynaması açısından Belçika’yı geçmek şart.

Avrupa Ligi'ndeki rakiplerimiz belli oldu !