Avrupa Ligi'nde son 16 eşleşmeleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu kuraları çekildi. Avrupa Ligi son 16 turunda ilk maçlar 7 Mart'ta, rövanş maçları ise 14 Mart'ta oynanacak.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki ikinci kupasında son 16 eşleşmeleri belli oldu. Kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Avrupa Ligi'nde son 16 turunda ilk maçlar 7 Mart'ta oynanacak. Bu turda rövanş karşılaşmaları 14 Mart'ta yapılacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 eşleşmeleri şöyle:

Sparta Prag - Liverpool

Marsilya - Villareal

Roma - Brighton

Benfica - Rangers

Freiburg - West Ham United

Sporting - Atalanta

Milan - Slavia Prag

Karabağ - Bayer Leverkusen

Avrupa Ligi'nde son 16 turunun tamamlanmasının ardından çeyrek final maçlarının Kura Çekimi 15 Mart'ta yapılacak. Ayrıca çeyrek final için yapılacak kura çekiminin ardından olası yarı final eşleşmeleri de belli olacak. Çeyrek finalde ilk maçlar 11 Nisan'da, rövanş maçları ise 18 Nisan'da oynanacak.

Avrupa Ligi'nde finale kalacak takımların belli olacağı yarı final maçları ise 2 ve 9 Mayıs tarihlerinde oynanacak maçların ardından netlik kazanacak. Kupa 2'de şampiyon, 22 Mayıs'ta Dublin'deki Aviva Stadyumu'ndaki final maçında belli olacak.