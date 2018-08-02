Beşiktaş - Torshavn: Maç sonucu: 6-0

UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu’nda temsilcimiz Beşiktaş, deplasmanda alınan 2-0’lık galibiyetin rövanşında Faroe Adaları ekibi B36 Torshavn’ı konuk etti. Vodafone Park’ta bu sezon ilk kez seyircisinin karşısına çıkan Beşiktaş, 6-0’lık skorla rahat kazanarak hem turu geçti, hem de moral depoladı.

Beşiktaş’a galibiyeti ve turu getiren golleri Cyle Larin (31, 61 ve 79), Caner Erkin (43), Oğuzhan Özyakup (74) ve Vagner Love (90+2 pen.) kaydetti. Maçta Kanadalı golcü Larin 3 golle yıldızlaşırken Caner Erkin bir golünün yanına iki şık asist de ekledi. Geçen sezon beklentileri karşılayamayan Jeremain Lens ise yaptığı iki asistle alkış aldı.

Portekiz Futbol Federasyonu’ndan Carlos Xistra’nın düdük çaldığı maçın sonucunda Beşiktaş’ın 3. Ön Eleme Turu’ndaki rakibi, ilk maçta evinde 4-0 yendiği Lilleström’ü rövanşta deplasmanda da 2-1’le geçen Avusturya ekibi LASK Linz oldu.