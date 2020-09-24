Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'ne penaltılarda veda etti!

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Rio Ave'yi konuk eden Beşiktaş, 90 dakikası ve uzatma bölümü 1-1 sona eren maçta rakibine penaltı atışlarıyla mağlup oldu. Portekiz temsilcisine penaltılarda 4-2 kaybeden siyah-beyazlılar, Avrupa Ligi'ne veda etti.

UEFA Avrupa Ligi 3'üncü Ön Eleme turu karşılaşmasında Beşiktaş sahasında Portekiz ekibi Rio Ave'yi konuk etti.



15. dakikada Güven Yalçın'ın golüyle Beşiktaş 1-0 öne geçti. Rio Ave 85. dakikada Moreira'nın golüyle beraberlği yakaladı: 1-1 Karşılaşmanın normal süresi 1-1'lik beraberlikle sona erdi.



Tek maç üzerinden oynanan karşılaşmanın uzatmalarında da gol olmayınca penaltılara kalındı.



Beşiktaş penaltılar sonucu kupaya veda etti.