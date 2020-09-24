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  5. 24 Eylül 2020 22:50

Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'ne penaltılarda veda etti!

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Rio Ave'yi konuk eden Beşiktaş, 90 dakikası ve uzatma bölümü 1-1 sona eren maçta rakibini penaltı atışlarıyla mağlup oldu. Portekiz temsilcisine penaltılarda 4-2 kaybeden siyah-beyazlılar, Avrupa Ligi'ne veda etti. .

Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'ne penaltılarda veda etti!
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UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Rio Ave'yi konuk eden Beşiktaş, 90 dakikası ve uzatma bölümü 1-1 sona eren maçta rakibine penaltı atışlarıyla mağlup oldu. Portekiz temsilcisine penaltılarda 4-2 kaybeden siyah-beyazlılar, Avrupa Ligi'ne veda etti.

UEFA Avrupa Ligi 3'üncü Ön Eleme turu karşılaşmasında Beşiktaş sahasında Portekiz ekibi Rio Ave'yi konuk etti.

15. dakikada Güven Yalçın'ın golüyle Beşiktaş 1-0 öne geçti. Rio Ave 85. dakikada Moreira'nın golüyle beraberlği yakaladı: 1-1 Karşılaşmanın normal süresi 1-1'lik beraberlikle sona erdi.

Tek maç üzerinden oynanan karşılaşmanın uzatmalarında da gol olmayınca penaltılara kalındı.

Beşiktaş penaltılar sonucu kupaya veda etti.

beşiktaş , Rio Ave
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