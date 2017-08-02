Fenerbahçe Sturm Graz maçı hangi kanalda ?

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda 2-1 kazandığı ilk maçın rövanşında Fenerbahçe, Sturm Graz ile karşı karşıya geliyor. Temsilcimiz Fenerbahçe'yi destekleyen tüm futbolseverler maçın canlı yayın bilgilerini merak ediyor. İşte Fenerbahçe Sturm Graz maçı, saati ve tarihi...

Sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda 2-1 kazandığı ilk maçın rövanşında yarın Avusturya temsilcisi Sturm Graz'ı konuk edecek. Fenerbahçe Sturm Graz maçı bu hafta oldukça heyecan seviyesi yüksek bir karşılaşmaya sahne olacak. UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında temsilcimiz Fenerbahçe kendi sahasında Avusturya temsilcisi Sturm Graz ile karşılaşacak. Oynanan ilk maçı deplasmanda 2-1 kazanan Fenerbahçe saha avantajını eline geçirmişti.

Fenerbahçe tur için sahada. Sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda 2-1 kazandığı ilk maçın rövanşında yarın Avusturya temsilcisi Sturm Graz'ı konuk edecek. Fenerbahçe, rakibine 1-0 yenilse bile tur atlayacak. Sturm Graz'a tur için 2 fark ya da 3 ve üzeri gol atarak tek farklı galibiyet gerekecek. Sarı-lacivertlilerde dizinde problem olan Van Persie'nin oynaması beklenmezken, arka adalesinde sakatlığı bulunan Mehmet Ekici forma giyemeyecek.

FENERBAHÇE STURM GRAZ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA

3 Ağustos Perşembe günü Ülker Stadyumu'nda oynanacak maç D Smart Smart Sport ekranından canlı olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE NASIL TUR ATLAR?

Temsilcimiz hertürlü galibiyet ve beraberlikte turu geçen taraf olacak. 1-0'lık mağlubiyette dahi bir üst tura çıkacak Fenerbahçe 2-1 yenilirse maç uzatmalara gidecek. 2 farklı mağlubiyetlerde ise Avusturya ekibi Sturm Graz turu geçen takım olacak.