Galatasaray'ın muhtemel rakipleri belli oldu
Kopenhag mağlubiyeti ile Şampiyonlar Ligi'ne veda edip Avrupa yolculuğuna Avrupa Ligi'nden devam edecek olan Galatasaray'ın Avrupa Ligi play-off turu için muhtemel muhtemel rakipleri beli oldu.
Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda yer alan Galatasaray, deplasmanda Kopenhag'a 1-0 mağlup olarak bir üst tura yükselme şansını kaybetti.
Grubunu üçüncü sırada tamamlayan sarı-kırmızılılar, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. Galatasaray, Avrupa Ligi'ne play-off turundan dahil olacak.
UEFA Avrupa Ligi'nin son hafta maçları yarın oynanacak.
Grup etabının tamamlanmasının ardından Galatasaray'ın play-off turundaki muhtemel rakipleri de netlik kazanacak.
Avrupa Ligi'nde son hafta öncesinde D Grubu hariç tüm gruplarda ilk iki sıra henüz netleşmiş değil. D Grubu'nda Atalanta grup liderliğini, Sporting Lisbon ise ikinci sırayı garantiledi.
Son maçlar öncesinde grubunu ikinci sırada bitirme ihtimali olan ve play-off turunda Galatasaray'ın rakibi olması muhtemel takımlar şöyle:
West Ham United / Freiburg (A Grubu)
Marsilya / Brighton (B Grubu)
Real Betis / Rangers / Sparta Prag (C Grubu)
Sporting Lisbon (D Grubu)
Toulouse / St. Gilloise (E Grubu)
Rennes / Villareal (F Grubu)
Slavia Prag / Roma (G Grubu)
Karabağ / Molde (H Grubu)
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol