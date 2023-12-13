Galatasaray'ın muhtemel rakipleri belli oldu

Kopenhag mağlubiyeti ile Şampiyonlar Ligi'ne veda edip Avrupa yolculuğuna Avrupa Ligi'nden devam edecek olan Galatasaray'ın Avrupa Ligi play-off turu için muhtemel muhtemel rakipleri beli oldu.

Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda yer alan Galatasaray, deplasmanda Kopenhag'a 1-0 mağlup olarak bir üst tura yükselme şansını kaybetti. Grubunu üçüncü sırada tamamlayan sarı-kırmızılılar, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. Galatasaray, Avrupa Ligi'ne play-off turundan dahil olacak. UEFA Avrupa Ligi'nin son hafta maçları yarın oynanacak. Grup etabının tamamlanmasının ardından Galatasaray'ın play-off turundaki muhtemel rakipleri de netlik kazanacak. Avrupa Ligi'nde son hafta öncesinde D Grubu hariç tüm gruplarda ilk iki sıra henüz netleşmiş değil. D Grubu'nda Atalanta grup liderliğini, Sporting Lisbon ise ikinci sırayı garantiledi. Son maçlar öncesinde grubunu ikinci sırada bitirme ihtimali olan ve play-off turunda Galatasaray'ın rakibi olması muhtemel takımlar şöyle: West Ham United / Freiburg (A Grubu) Marsilya / Brighton (B Grubu) Real Betis / Rangers / Sparta Prag (C Grubu) Sporting Lisbon (D Grubu) Toulouse / St. Gilloise (E Grubu) Rennes / Villareal (F Grubu) Slavia Prag / Roma (G Grubu) Karabağ / Molde (H Grubu)