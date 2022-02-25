Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu. Galatasaray, İspanyol devi Barcelona ile eşleşti.

Fenerbahçe'nin Konferans Ligi'ne veda etmesinin ardından Avrupa'daki tek temsilcimiz olarak kalan Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu. Sarı-kırmızılı temsilcimiz son 16 turunda Barcelona ile eşleşti.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda ilk maçlar 10 Mart, rövanş karşılaşmaları ise 17 Mart'ta oynanacak.

EŞLEŞMELER

Rangers - Kızılyıldız

Braga - Monaco

Porto - Lyon

Atalanta - Leverkusen

Sevilla - West Ham

Barcelona - Galatasaray ( 10 Mart / 17 Mart )

Leipzig - Spartak Moskova

Real Betis - Frankfurt

Spartak Moskova - Leipzig

Real Betis - Frankfurt