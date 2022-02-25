Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu. Galatasaray, İspanyol devi Barcelona ile eşleşti.
Fenerbahçe'nin Konferans Ligi'ne veda etmesinin ardından Avrupa'daki tek temsilcimiz olarak kalan Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu. Sarı-kırmızılı temsilcimiz son 16 turunda Barcelona ile eşleşti.
UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda ilk maçlar 10 Mart, rövanş karşılaşmaları ise 17 Mart'ta oynanacak.
EŞLEŞMELER
Rangers - Kızılyıldız
Braga - Monaco
Porto - Lyon
Atalanta - Leverkusen
Sevilla - West Ham
Barcelona - Galatasaray ( 10 Mart / 17 Mart )
Leipzig - Spartak Moskova
Real Betis - Frankfurt
Spartak Moskova - Leipzig
Real Betis - Frankfurt
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