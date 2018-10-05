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  5. 05 Ekim 2018 14:34

İngilizler Karius'un yediği golü yazdı

Dün gece Malmö maçında hatalı gol yiyen Karius, İngiliz medyasında yine gündem oldu.

İngilizler Karius'un yediği golü yazdı
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UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş deplasmanda Malmö'ye 2-0 mağlup oldu. Siyah beyazlılarda kaleci Karius'un 53. dakikada yediği gol Avrupa basınında da gündem oldu. Karius'un goldeki hatasından bahseden İngiliz ve İtalyan basını, Alman kalecinin geçtiğimiz sezon Real Madrid - Liverpool Şampiyonlar Ligi finalinde yediği gole vurgu yaptı. 

Malmö - Beşiktaş maçının ardından İtalyan basını, "Beşiktaş, Karius'un yediği hatalı golün ardından büyük şok yaşadı. Tıpkı Liverpool'un geçen sezon yaşadığı şok gibi." ifadelerini kullanırken, İngiliz basınında ise Daily Mail gazetesi Karius'un Malmö maçında yediği hatalı golü Beşiktaş'ın mağlubiyet sebeplerinden biri olarak gösterdi. 

 
 

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