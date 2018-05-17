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  5. 17 Mayıs 2018 11:14

Payet ağlayarak sahayı terk etti

Avrupa Ligi finalinde Atleticp Madrid'e 3-0 yenilerek kupayı kaybeden Marsilya'da 32. dakikada sakatlanan yıldız isim Payet, gözyaşları içinde sahayı terk etti.

Payet ağlayarak sahayı terk etti
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Nefes kesen maçın 32.dakikasında sakatlanarak oyundan çıkma zorunda kalan Payet’in gözyaşları geceye damga vurdu. UEFA finalinde oynamak için son lig maçında riske edilmeyen yıldız futbolcu 32'de kendini yere bıraktı ve gözyaşlarıyla oyun alanını terk etti.

Payet'nin yerine Maxime Lopez oyuna dahil olurken rakibi Griezmann da uzun bir süre vatandaşını teselli etmeye çalıştı. Kendini tutamayan Payet, Atletico Madrid’in zaferle ayrıldığı gece boyunca ağladı.

Marsilya'nın en önemli hücum silahlarından biri olan 31 yaşındaki yıldız oyuncu 47 resmi maçta 10 gol attı, 21 de asist yaptı. Payet toplamda 13 asistle Ligue 1'de asist krallığı yarışında zirvede bulunuyor.

Avrupa Ligi kupası Atletico Madrid'in !Avrupa Ligi kupası Atletico Madrid'in !

 

Marsilya , sakatlık , Atletico Madrid , Payet
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