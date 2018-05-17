Avrupa Ligi kupası Atletico Madrid'in !

UEFA Avrupa Ligi Finali’nde Fransız ekibi Marsilya ile İspanyol temsilcisi Atletico Madrid, Fransa’nın Lyon kentindeki Parc Olympique Lyonnais Stadyumu’nda bir araya geldi. Nefes kesen final mücadelesinde Atletico Madrid, Fransız yıldızı Antoine Griezmann ve Gabi’nin golleriyle sahadan 3-0 galip ayrıldı ve iki numaralı kupayı müzesine götürmeyi başardı.

Tarihinde üçüncü kez iki numaralı kupada final oynayan Atletico Madrid, üçüncü kez kupanın sahibi oldu. Madrid ekibi gibi üçüncü Avrupa Ligi finalini oynayan Marsilya ise üçüncü kez sahadan üzgün ayrılan taraf oldu. Kupayı 11. kez bir İspanyol takımı kazandı. Aynı zamanda son 15 sezonda dokuzuncu kez gülen taraf bir İspanyol takımı oldu. Dokuz şampiyonluğun beşi Sevilla, üçü Atletico Madrid’e ait.

Atletico Madrid 2010 ve 2012’nin ardından zafere 21 ve 49’da Antoine Griezmann ve 89’da Gabi’nin golleriyle ulaşırken, 1999 ve 2004’ün ardından yeniden kupanın eşiğinden dönen Marsilya’da yıldız isim Dimitri Payet, 32’de sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.