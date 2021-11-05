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UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın golü Fenerbahçe'den

UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın golü Fenerbahçe'den

Fenerbahçe'de Mergim Berisha'nın Antwerp deplasmanında attığı gol, UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın golü seçildi.

UEFA Avrupa Ligi'nde Royal Antwerp ile Fenerbahçe'nin oynadığı maçta fileleri havalandıran Mergim Berisha, haftanın golüne imza attı.

Belçika deplasmanında takımının 3. golüne vole ile imza atan Alman futbolcunun golü, UEFA tarafından Avrupa Ligi'nin haftanın en güzel golü seçildi.

FEGHOULI 4. SIRADA
Öte yandan UEFA haftanın golleri sıralamasında Berisha'yı, Benrahma ve Myrto Uzuni takip etti.

Galatasaray'ın Lokomotiv Moskova karşılaşmasında ağları sarsan Sofiane Feghouli'nin golü ise 4. sırada yer aldı

Etiketler fenerbahçe berisha avrupa ligi
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