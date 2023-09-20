UEFA Gençlik Ligi'nde Galatasaray Kopenhag'a 5-1 mağlup oldu

UEFA Gençlik Ligi'nde Galatasaray U19 Takımı, Kopenhag U19 Takımı'na 5-1 mağlup oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda bu akşam oynanacak Galatasaray - Kopenhag maçı öncesi iki ekibin U19 takımları, UEFA Gençlik Ligi'nde karşı karşıya geldi. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'ndaki bu mücadelesinde kazanan 5-1'lik skorla Danimarka temsilcisi oldu.

Kopenhag'ın golleri 19 ve 61. dakikalarda Amin Chiakha, 37. dakikada Emil Hojlund, 38. dakikada Noah Sahsah ve 90+5'te Tamas Szücs'den geldi. Galatasaray'ın tek golünü ise 46. dakikada Yasin Kasal kaydetti.