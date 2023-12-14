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UEFA'dan Bayern Münih'e para cezası

UEFA'dan Bayern Münih'e para cezası
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Temsilcimiz Galatasaray ile oynanan maçta saldırgan niteliği olan provokatif mesaj sergilenmesi ve geçiş yollarının bloke edilmesi nedeniyle Alman ekibine 30 bin euronun üzerinde para cezası verildi.

Galatasaray artık Avrupa Ligi'ndeki rakibini beklemeye geçerken, sarı-kırmızılıların Avrupa kupalarında yoluna devam edebilmesi, Old Trafford'da oynanan Manchester United-Bayern Münih maçında ortaya çıkan sonucun yardımıyla oldu.

Grupta liderliği haftalar önce garantileyen Alman ekibi rakibini yenince, Manchester sıralamada Cim Bom'un altında kalarak Avrupa kupalarına veda etti.

Bu arada Bayern Münih Kulübü, Galatasaray'ı misafir ettiği maçtaki olaylar nedeniyle ise para cezalarına çarptırıldı. UEFA Disiplin Kurulu'nun aldığı karara göre, Allianz Arena'da 8 Kasım'da oynanan karşılaşmada saldırgan niteliği olan provokatif bir mesaj sergilenmesi nedeniyle kulübe 22 bin 500 euro para cezası kesildi.

Ortak kullanıma açık geçiş yollarının bloke edilmesi nedeniyle de 8 bin euro cezaya hükmedildi. Karşılaşmada konuk ekip Galatasaray da ciddi bir tribün desteğini arkasına almıştı.

Mliliyet

Etiketler uefa bayern munih ceza
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