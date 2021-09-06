UEFA'dan deplasman yasağı kararı

UEFA, deplasman takımı taraftarlarına yönelik yasağın kaldırıldığını ve izin verilen stadyum kapasitesinin yüzde 5'inin deplasman takımı taraftarlarına ayrılacağını açıkladı.

Deplasman taraftarları, ulusal hükümetin koronavirüs kısıtlamalarına tabi olarak Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'ndeki maçlara katılabilecekler.

UEFA,'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"UEFA İcra Komitesi, UEFA müsabaka maçları düzenlenirken uygulanacak sıhhi ve hijyenle ilgili prosedürlerin yanı sıra operasyonel protokollerin çerçevesini belirleyen UEFA Oyuna Dönüş Protokolünün beşinci baskısında yapılan önemli değişiklikleri onayladı. Tıbbi ilkelerle ilgili olarak, değişiklikler, Avrupa çapında devam eden aşı kampanyalarının ve birçok ülkenin aşılanmış ve iyileşmiş bireylerin daha fazla test yapmadan sınırlar arasında serbestçe hareket etmelerine ve halka açık etkinliklere katılmalarına izin verme kararının bir sonucudur. Operasyonel ilkelerle ilgili olarak, şu anda başarıyla oynanan 2.000'den fazla UEFA müsabakasında edinilen deneyimlerin ardından onaylanan değişiklikler önerilmiştir."