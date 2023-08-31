Uğur Karakullukçu'nun Galatasaray eleştirilerine Ayhan Akman tepkisi

Spor yorumcusu Uğur Karakullukçu, yaptığı canlı yayında kullandığı ifadelerle sosyal medyada gündem oldu.

Uğur Karakullukçu'nun sözleri sosyal medyada gündeme oturdu. Ayhan Akman'ın kendisini aramasıyla birlikte iyiden iyiye gündem olan sözleri tartışma yarattı.

"ALTYAPIDA AYRICALIK VAR"

Galatasaray'ın altyapısında ayrıcalık olduğunu iddia eden Uğur Karakullukçu, birkaç sene boyunca altyapıdan bir şey beklenmemesi gerektiğini söyledi. Altyapıda oynayan oyuncuların da böyle düşündüğünü iddia eden Uğur Karakullukçu'nun Hamza Akman için söyledikleri ise olayın fitilini ateşledi.

"FORVETSİZ ÇIKTI GALATASARAY"

Uğur Karakullukçu, "Hamza Akman oynasın diye forvetsiz çıktı Galatasaray ve Başakşehir'e yenildi. Galatasaray altyapısında ayrıcalık olmamalı" dedi. Bu sözlerin ardından Hamza Akman'ın babası Ayhan Akman, canlı yayında Uğur Karakullukçu'yu aradı. Bir süre telefonda konuşan Ayhan Akman, Uğur Karakullukçu'ya telefonu kapattıktan sonra kendisini araması gerektiğini söyledi. Bu olay sosyal medyada büyük eleştiri topladı.

UĞUR KARAKULLUKÇU'DAN İLK AÇIKLAMA GELDİ

Olayın gündem olmasının ardından açıklama yapan Karakullukçu, "Arkadaşlar, bizzat aktif futbolcu beni arayıp haddini aştığında bile (Yasin Öztekin) çıkıp ulusal TV'de bunu anlatmış birisiyim. Kimseden çekinmem. Ayhan Akman benzer bir şey yapsa anlatırdım ama hocayla yaptığımız konuşma asla böyle değildi, en ufak bir saygısızlık da yoktu. Ayhan hoca, altyapıdaki oyuncuların A takım kampına götürülmesi için çalıştığından bahsetti, detayları anlattı, konuyla ilgili en fazla söylediği şey üzüldüğü ve kırıldığı oldu. Kimsenin hakkını yedirmek istemem, aramasının yayına denk gelmesi talihsizlik, onun dışında sorun yok." dedi.