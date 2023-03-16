Ünlü futbolcu İlkay Gündoğan baba oldu!

İngiltere Ligi ekiplerinden Manchester City’de forma giyen 32 yaşındaki Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan baba oldu.

İngiltere Ligi ekiplerinden Manchester City’de forma giyen 32 yaşındaki Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan, İtalyan sevgili Sara Arfaoui ile evlenmişti.

Sara Arfaoui geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada hamile olduğunun müjdesini vermişti.

ÇOCUĞU DÜNYAYA GELDİ

Çiftin büyük bir heyecanla beklediği an geldi. Arfaoui dün sağlıklı bir doğum yaptıktan sonra ilk çocuğunu dünyaya getirdi.

İLKAY İSMİNİ AÇIKLADI

Çift çocuklarına Kais adını verdi. İlkay Gündoğan, sosyal medya hesabından eşinin ve çocuğunun fotoğraflarını paylaştı. İlkay paylaşımında, "Aşkımız burada. Kais Gündoğan 15.03.23” ifadelerine yer verdi.

FUTBOLCULARDAN TEBRİK MESAJLARI

Manchester City takımının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda gönderiye "Tebrikler!” notu paylaşıldı.

City takımı oyuncularından Jack Grealish ise "Tebrikler” diye yazdı, kalp emojisi bıraktı.

Alman futbolcu Jerome Boateng, "Tebrikler kardeşim, umarım aile için her şey yolundadır” yorumunu yaptı.

Barcelona kalecisi Marc-Andre Ter Stegen'in eşi Daniter ise "Tebrikler" dedi.

Model ve TV sunucusu Sara, Kasım ayında eşi Gündoğan'dan ilk çocuğunu beklediğini açıklamıştı.

Çift beş ay önce evlendikten sonra ilk çocuklarını kucağına almış oldu.

Bu sezon City formasıyla 37 maçta 4 gol atan İlkay Gündoğan, 4'de asist yaptı.