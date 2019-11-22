Ünlü menajerden flaş itiraf! 'Dursun Özbek'ten kazık yedim'

Menajer Ahmet Bulut, Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'nda açıklamalarda bulundu.

Dursun Özbek'in Galatasaray'a yakışmayan bir başkan olduğunu söyleyen Bulut, "Benim zorlanmadığım ama hayal kırıklığına uğradığım bir başkan var, o da Dursun Özbek. Galatasaray Spor Kulübü’ne yakışmayan bir başkandı bana göre, Galatasaray başkanının söz verdiği zaman yerine getirmesi lazım. Ben onunla üç tane iş yaptım, bana geldi dedi ki 'Bana yardımcı olur musun? Bruma’yı satar mısın?' dedi. Ben de Bruma’yı 15 milyon Euro’ya sattım ve bedavaya gidecekti. Dedim 'başkanım benim menajerlik mukavelemi' yapalım, dedi ki 'Ahmet çok güzel iş yaptık, başka işlerimiz var. Bitsin onu yapalım'. Feghouli’yi getirdim onlara, 4 buçuk milyon Euro’ya getirdim onu, Belhanda’yı da 18 milyon Euro'ya getirdim, sonra 'haftaya mukavele' diye diye, seçime gitti ve kaybetti.

'İLK DEFA KAZIK YEDİM'

'Ben seçimi kazanacağım' dedi, kaybetti. Alacağım kaldı. Ay sonu Mustafa Cengiz başkan geldi, tabii onun günahı yok. Dedim başkan böyle böyle, dedi bana 'ya senin gibi profesyonel adam niye mukavele almadı?' Dedim başkanım 'kusura bakmayın benim karşımda Galatasaray Spor Kulübü başkanı var, langaspor başkanı değil. Bu benim hayal kırıklığım, bunu da her yerde anlatabilirim. İlk defa kazık yedim, bir kere de ben kazık yiyeyim" şeklinde konuştu. (DHA)

