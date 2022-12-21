Ünlü yorumcu Erman Toroğlu'ndan olay yaratan şike iddiası

Eski hakem ve futbol yorumcusu Erman Toroğlu, katıldığı bir televizyon programında olay yaratan açıklamalarda bulundu.

Yaptığı sivri yorumlarla bilinen Erman Toroğlu, Haber Global ekranlarında katıldığı bir programda oldukça dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Toroğlu Türk futbolunun gündemine dair değerlendirmelerde bulunurken, bazı sözleri oldukça dikkat çekti.

İŞTE ERMAN TOROĞLU'NUN O SÖZLERİ:

"GALATASARAY BAŞKANI OLMASI ZOR"



"Fatih Terim belgeseliyle ilgili benden yorum alınmadı. Fatih Terim'in Galatasaray başkanı olması zor. Keşke olsa ama zor. Türkiye'de bakın futbol oynamış, futbolun içinden gelen kulüp başkanı var mı? Fatih Terim'den federasyon başkanı olması, olayı kurtarmaz. Milli Eğitim, Spor Bakanlığı ve Futbol Federasyonu üçgenini kurmazsanız hiçbir şey yakalayamazsınız."



"HEM AĞLIYORLAR, HEM TRANSFER YAPIYORLAR"



"Hem ağlıyorlar, hem bağırıyorlar, hep borç yapıyorlar ama sürekli transfer de yapıyorlar. Her sene şampiyon olacağım diye bir şey yok, diyeceksin ki "Kardeşim, ben 4 sene kulübümü toparlayacağım..."



"ANLATAMIYORUM DERDİMİ"



"Bazen ümidimi kaybediyorum, konuşabildiğim kadar konuşuyorum ama pek anlatamıyorum herhalde derdimi. Zaten 6 yerden kovuldum. İnandığımı, bildiğimi söylüyorum."



"KALKIP BODRUM'DAN ADAM DÖVMEYE GİDİYORSUN, YAPMA"



"Fatih Terim'in çok iyi yönleri var, çok hatalı yönleri de var. Kalkıp Bodrum'dan adam dövmeye gidiyorsun, yapma, sen Milli Takım teknik direktörüsün. Zararını kim görür? Fatih görür. Arkadaşlarıyla bağlantıyı kaybetti son yıllarda. Biat edenlerle çalıştı. Eleştiriye de açıktır bu arada."



"HAKEMLERİN YÜZDE 85'İ TORPİLLİ"



"Çok iyi futbolcularımız var ama aşağıda öyle bir menajer sistemi var ki... O menajerler de bir yere bağlı. O menajerle çalışırsan teknik direktör seni oynatabilir, çalışmazsan oynatmayabilir. Hakemlerin yüzde 85'i torpilli."

"MHK'NİN BİR DOSAYASI VAR BENDE"



"Evraklar var ama yok diyorlar, inkar ediyorlar. Mesela MHK'nın hakemlerle ilgili bir dosyası bende var, ama yok diyorlar inkar ediyorlar."



OKAN BURUK'UN AYAĞININ KIRILDIĞI MAÇ



"Okan çabuk bir oyuncuydu, ayağının üstüyle topu çalmaya kalktı. O olay şimdiki kurallara göre kırmızı kart... İçim kıyıldı o pozisyonda. Okan'ın yanına 2 kere gittim, "Bu tekmelikleri doğru tak" dedim, "Bu tekmelikle oynayamıyorum" dedi. Ayak kırılmasın diye takılıyordu o tekmelik."



"CÜNEYT'TEN TÜRKİYE'DE MEMNUN DEĞİLLER"



"Şu anda Dünya Kupası'na gidecek bir Türk hakem yok. Cüneyt Çakır Avrupa'da iyi ama Türkiye'de kimse memnun değil. "Bu adam Türkiye'de bıraksın, Avrupa'da hakemlik yapsın" diyorlar."



MHK BAŞKANI OLMAK İSTİYOR MU?



"Çok geldiler olmadım, olmam. Hayatım boyunca lafımı yemedim, yemem."



"VAR'DA NE TEZGAHLAR DÖNDÜ"



"Yardımcı hakemlik bitti artık, o iş hikaye. Hakemlik kaldı. Artık sahadaki hakem değil, VAR maçı idare etmeye başladı. VAR büyüklerin aleyhine oldu. Ne tezgahlar döndü VAR'da ben biliyorum, hep inkar ettiler."

"DÜNYA KUPASI'NDA BENCE HAK EDEN KAZANDI"



"Dünya Kupası'nda bence hak eden kazandı. Bakıyorum, Hırvatlar ne yaptı ya? Son maç her şeyiyle çok güzel oldu, keyif aldık. Ama ben diğer maçı da seyrettim, çok kötüydü. Çok kötü maçlar seyrettik bu sene."



AHMET ÇAKAR'IN "İKİNCİ BAHAR" PAYLAŞIMI



"Ahmet Çakar'da epey emeğim var. Bir ara benimle ilgili bazı işlerde hata yaptı ama sonra biraz toparladı. Ahmet'e de ikinci baharı tavsiye ederim, o da yapabilir, tutan yok."



ŞENOL GÜNEŞ HAKKINDAKİ ŞİKE İDDİALARI



"Bu konuda mahkeme bir karar çıkarttı, benim bu konuda yorum yapmamı yasakladılar. Süreç yürüyor, sonucunu göreceğiz. Paranın olduğu yerde şikenin olmadığını söyleyene saf oğlu saf derim.