Valbuena yeniden kulübeye !

Başakşehir deplasmanında güçlü rakibine karşı takım savunmasını güçlendirmeyi planlayan Fenerbahçe’nin hocası, savunma zaaflarıyla dikkat çeken Valbuena’yı kenara çekecek, sakatlığı beklenenden çabuk düzelen Giuliano’yu ilk 11’de görevlendirecek. Neto’nun hazır olması nedeniyle Mehmet Topal - Souza ikilisi de tekrar buluşacak.

Fenerbahçe’de Giuliano sevinci yaşanıyor. Göztepe maçında omuzundan sakatlanan Brezilyalı futbolcu tam olarak iyileşti.

Bugünkü Giresunspor maçında riske edilmeyecek olan Giuliano, sezonun en önemli maçlarından biri olarak öne çıkan Başakşehir mücadelesi için özel olarak hazırlanıyor. Beklenenden erken sahalara dönen Brezilyalı oyuncunun, omuzuna yerleştirilecek özel bir koruma ile maça çıkacağı belirtildi.

Yeri garanti değil

Giuliano’nun tekrar formasını almasıyla birlikte orta saha ve hücum hattındaki kurgu da değişecek. Sambacı ilk 11’e yetiştirilse Valbuena tekrar kulübeye gelecek.

Başakşehir deplasmanında güçlü rakibine karşı takım savunmasını güçlendirmeyi planlayan Teknik Direktör Aykut Kocaman, savunma zaaflarıyla dikkat çeken Valbuena’yı kenara çekecek. Giuliano’nun maça ilk 11’de başlaması durumunda Fransız futbolcu kesin olarak kulübede olacak. Brezilyalı ikinci yarı girse dahi Valbuena’nın yerinin garanti olmadığı bildirildi.

Alper’e de görev

Neto’nun iyileşmesi ve savunmaya dönmesiyle birlikte Mehmet Topal - Souza ikilisi de tekrar buluşacak. Bu sayede Alper’in bu ikilinin önünde görev alması söz konusu. Valbuena hücumda her zaman etkili olsa da kaptırdığı toplar bu sezon takımın savunmada sıkıntı yaşamasına sebep olmuştu. Son Gençlerbirliği maçında da ikili sıkıştırmalar sonucu iki kez kritik yerde top kaybı yapan Valbuena’nın bu hatası sebebiyle konuk ekip iki kez hızlı hücum yakalamıştı. Benzer pozisyonları Başakşehir’in yakalaması durumunda ev sahibi takımın bu pozisyonlardan gol çıkarma ihtimali çok yüksek. Bu nedenle planlar Valbuena olmadan yapılıyor.