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Willian Arao Fenerbahçe'den ayrılıyor

Willian Arao Fenerbahçe'den ayrılıyor
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Fenerbahçe'de bir ayrılık daha yaklaşıyor. Sarı-lacivertliler, Willian Arao'ya veda etmeye hazırlanıyor.

Yeni sezon transferlerini sürdüren Fenerbahçe'de bir ayrılık daha yaklaşıyor.
 
Teknik heyetin planları içerisinde yer almayan Brezilyalı orta saha Willian Arao için Yunanistan ekibi Panathinaikos, Fenerbahçe'ye resmi teklifini iletti.

AVRUPA'DA DEVAM EDEBİLİR

Arao ile Arabistan ve Brezilya ekipleri de ilgileniyor. Ancak 31 yaşındaki futbolcu kariyerine Avrupa'da devam etmeye daha sıcak bakıyor. 

Arao, Jorge Jesus döneminde 3 milyon Euro bedelle transfer edilmişti. Arao, sarı-lacivertli forma ile çıktığı 45 maçta 1 gol ve 5 asistlik performans ortaya koydu.

Öte yandan Fenerbahçe, Gustavo Henrique'yle de yollarını ayırmayı planlıyor.

Etiketler Fenerbahçe fenerbahçe Willian Arao transfer
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