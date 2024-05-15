İstiklal Caddesi'nde korkutan yangın

İstanbul'un kalbi İstiklal Caddesi'nde bir mağazada yangın çıktı. Caddeyi kaplayan dumanlar birçok noktadan görüldü.

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde bir mağazada yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

DHA