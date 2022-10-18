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Yıldız futbolcu, yedek kulübesinde sigara içince kadro dışı bırakıldı!

Yıldız futbolcu, yedek kulübesinde sigara içince kadro dışı bırakıldı!
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Daha önce Roma, Inter ve Cagliari gibi takımlarda forma giyen şimdilerde ise Belçika ekibi Royal Antwerp'de top koşturan yıldız futbolcu Radja Nainggolan, maç öncesinde yedek kulübesinde e-sigara içtiği için rezerv takıma gönderildi.

Belçika ekibi Royal Antwerp'de forma giyen Radja Nainggolan, maç öncesinde yedek kulübesinde e-sigara içtiği için rezerv takıma gönderildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz Nainggolan'ın istekleri ve beklentileri odaklı bir görüşme gerçekleştirdi. Radja'yı bu yüzden süresiz kadro dışı bırakma kararı aldık." duyurusu yapıldı.

"Düşünmeden hareket ettim"

Konuyla ilgili sessizliğini bozan Nainggolan yaptığı açıklamada, "Üzgün olduğumu söylemek istiyorum. Bu yaptığımın tamamen yanlış olduğunu biliyorum ama o an bunu düşünmeden hareket ettim. Kulüp, bana göre olmayan ancak kabul edebileceğim bir karar verdi. Ben her şekilde kulübüme hizmet etmeye devam edeceğim." sözlerini kullandı.

Radja Nainggolan, geçtiğimiz hafta ikinci kez alkollü şekilde ehliyetsiz araba kullanırken yakalanmıştı ve gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılmıştı.

Etiketler futbolcu yıldız yedek
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