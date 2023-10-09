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Yıldız golcü, haftanın kalecisi seçildi

Yıldız golcü, haftanın kalecisi seçildi
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İtalya Serie A'da Genoa'yı 1-0'lık skorla geçen AC Milan'ın kırmızı kart gören kalecisinin yerine kaleye geçen golcü oyuncu Olivier Giroud Serie A'da haftanın kalecisi seçildi.

İtalya Serie A'da Milan'ın Genoa ile yaptığı maçın uzatma dakikalarında kalede görev alan Fransız forvet Olivier Giroud, İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) haftanın kalecisi seçildi.

Serie A'dan yapılan açıklamada, Milan'ın 7 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Genoa'yı 1-0 yendiği maçta kaleye geçen ve kritik bir kurtarış yapan Giroud'nun haftanın kalecisi seçildiği kaydedildi.

Karşılaşmanın 90+8. dakikasında Milan kalecisi Mike Maignan, Caleb Ekuban'a yaptığı faulün ardından kırmızı kart gördü.

Takımının değişiklik hakkını doldurması nedeniyle kaleye geçen Fransız forvet Giroud, yaptığı kurtarışla da galibiyete katkıda bulundu. Milan, 21 puanla Serie A'de liderlik koltuğunda oturuyor.

 

 

Etiketler ac milan serie a seri a italya haftanın kalecisi golcü
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