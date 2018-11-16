Yıldız isimden Terim ve kulüp için şok sözler!

Galatasaray'ın Cezayirli oyuncusu Sofiane Feghouli, Fransız basınına özel bir röportaj verdi ve sarı-kırmızılı takımda fazla şans bulamamasından bahsederken, Galatasaray'ın kendisini satmak istemesine anlam veremediğine de değindi.

Daha çok oynamak istediğini vurgulayan Feghouli, "Sezonun başında Süper Kupa maçında oynadım. Ardından maçların tamamında oynayamadım. Son dönemde daha iyi şekilde takıma döndüm. Geçen hafta sonu iyiydim, 5 maçtır kazanamıyorduk ve deplasmanda 3-0 kazandık. Neredeyse maçın tamamında, 88 dakika oynadım. Bu yüzden gerçekten mutluyum. Taraftarlar performansımdan memnun kaldı. Böyle bir cevap vermeliydim. Az şans bulduğunda, onları değerlendirmelisin. Umarım bu hocamızın ve teknik ekibin düşüncesini değiştirecektir. 2 dakika, 5 dakika oynayacak bir oyuncu değilim. Bunu geçmişte yeterince kanıtladım, özellikle de şampiyon olduğumuz sezon bunu gösterdim. Oynamalıyım, sürekli oynamalıyım" dedi.

"OYNAMADIĞIM İÇİN HOCAMLA KONUŞTUM"

Oynamadığı dönemde Fatih Terim ile yaptığı görüşme sorulan 28 yaşındaki oyuncu, "Açıkçası, kimseye bunu açıklamak zorunda değilim. Bu konuyla ilgili hocamızla görüştüm. Profesyonelim. Sabırlıydım, çalışmalarıma devam ettim, hata yapmadım ve zamanımın gelmesini bekledim. Geçen ay tekrar milli takıma dönme şansını yakaladım. Milli takımda hocam az oynamama rağmen beni tekrar çağırdı. Moral açısından bu bana çok yardım etti. Fiziksel olarak zaman kazandım. Milli takım kötü zamanlarımda bana el verdi, bu önemliydi" cevabını verdi.

"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE GİDİYORUZ; NEDEN PARA?"

Galatasaray'ın kendisini göndermek istemesini şaşkınlıkla karşılayan Cezayirli, sözleşmesini tamamlama hedefi olduğunu söylerken; "Kulüp şampiyon olarak Şampiyonlar Ligi'ne katıldı, bu yüzden bu kadar paraya ihtiyacı olur mu, bilmiyorum. Öyle olmadığını düşünüyorum. Sezona ilk 11'de başlamamam sürprizdi. Birçok insan da şaşırdı. Futbolda işler nasıldır, biliyoruz: Sportif konular dışında kararları ağır şekilde etkileyen birçok şey vardır. 3,5 yıllık daha sözleşmem var ve bunu tamamlamayı umuyorum. Uzun dönemli bir anlaşma sağladım, kupalar kazanmak ve Avrupa Kupaları'nda oynamak istiyorum. Premier Lig'de oynadıktan sonra böyle bir rekabete girmeyi kabul ettim. Şu anda kulübümde mutluyum ve İstanbul'daki hayat da bana çok uygun" diye konuştu.

"TARAFTARLAR GERÇEKTEN EN İYİSİ"

Galatasaray taraftarından da bahseden yıldız isim, "Taraftarlar gerçekten en iyisi. Her zaman en iyi performansını vermen için seni zorluyorlar. Kazanmak zorundayız. Eğer adrenalin olmazsa, futbol da olmaz. Dolu statlarda oynamak gerçekten eğlenceli. Galatasaray taraftarı ile Cezayir taraftarları da birbirlerine benziyor, bu yüzden gurbette gibi de hissetmiyorum" mesajını yolladı.

"FATİH TERİM KAYBETMEYİ HİÇ SEVMİYOR"

Fatih Terim'i anlatan Sofiane Feghouli, "Fatih Terim kaybetmeyi sevmiyor. Bu sezon belki daha kötü durumdayız ama bunun nedeni yapılması gereken oyuncu değişikliklerinin yapılması. Takımın oturması zaman alacak. Her 3 günde bir oynuyoruz, bu da bir farklılık. Ancak Terim'in tecrübesi var ve umarım sezonun ilerleyen döneminde başarılı olacağız ve kupayı kazanacağız. Şampiyonluk ana hedefimiz. Avrupa'da da gidebileceğimiz yere kadar gitmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"ARTIK HÜCUMUN MERKEZİNDE DAHA ÇOK OLACAĞIM"

Sağ kanattan daha çok ortaya doğru yöneldiğini de söyleyen Galatasaraylı futbolcu, "Şu anda kariyerimden memnunum. İngiltere'de Slaven Bilic bana fazla oynama şansı vermedi. Ne olacağını görmek istedim ve ayrıldım. Galatasaray bana güzel bir proje önerdi. Kupalar kazanmak zorunda olduğum bir yaştayım. Artık hücumda ortada daha çok oynayacağım. Bu pozisyon çalıştığım ve iyi bildiğim bir pozisyon. Son maçta da böyle oynadım. 10 senedir kanattaydım ve artık yavaş yavaş oyunun kalbine iniyorum. Bu hoşuma gitti" diyerek sözlerini noktaladı.

Sofiane Feghouli, bu sezon Galatasaray'da 10 maçta 383 dakika süre buldu ve skor katkısı yapamadı.

Kaynak: Sporx

