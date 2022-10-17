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Yılın en iyi genç futbolcusu belli oldu

Yılın en iyi genç futbolcusu belli oldu

Yılın en iyi genç futbolcusu Barcelona'nın yıldızı 18 yaşındaki Gavi seçildi.

Yılın en iyi genç futbolcusu Barcelona'nın yıldızı Gavi seçildi. Gavi, yılın en iyi genç oyuncusuna verilen Kopa Trophy'nin sahibi oldu.

Kopa Trophy oylamasının sonucu:

1- Gavi

 2- Eduardo Camavinga

3- Jamal Musiala

4- Jude Bellingham

5- Nuno Mendes

Etiketler en iyi genç futbolcu
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