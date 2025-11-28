Yok böyle maç! Saha karıştı, tam 17 kırmızı kart çıktı!

  1. Anasayfa
Bolivya’da Blooming ile Real Oruro arasında oynanan kupa maçının sona ermesiyle ortalık savaş alanına döndü. 17 isme kırmızı kart çıktığı belirtildi.

Blooming, Bolivya Kupası çeyrek finalinde Real Oruro ile 2-2 berabere kaldı. İki ayaklı eleme sisteminde ilk maçtan avantajı bulunan Blooming adını yarı finale yazdıran takım oldu.

Hakem Renán Castillo'nun maçı bitirmesinin ardından futbolcular ve teknik heyet arasında büyük bir kavga çıktı. Blooming'in kutlama yapmasıyla adeta çılgına dönen Oruro cephesinde futbolcular ve teknik heyet sinirlerine hakim olamadı. Çıkan kavgada saha savaş alanına dönerken polis ekipleri duruma müdahale etti. 

NTV Spor'da yer alan haberde; olaylarda toplam 17 isme kırmızı kart çıktığı belirtildi.

Hakemin ek raporunun beklendiği bildirildi. Ayrıca, Bolivya Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu, hakem raporları ve kaydedilen görüntülere dayanarak ek yaptırımlar uygulayabilir. Olaylara karışanların ağır cezalar alması bekleniyor.

