Zimbru-Fenerbahçe rövanş maçının ilk 11'leri belli oldu

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş maçında bu akşam Moldova'nın Zimbru ekibiyle deplasmanda karşılaşacak. Maçın ilk 11'leri ise belli oldu.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda rövanş maçları 1-3 Ağustos tarihlerinde oynanacak. Zimbru-Fenerbahçe maçı da ülkemizdeki sporseverler tarafından yakından takip edilecek. Maça dair tarih, saat ve yayıncı kanal bilgisi gibi detaylar netlik kazandı. İlk maçtan 5-0 galip ayrılarak 2'nci maç öncesi avantajı elde eden Sarı-lacivertliler, deplasmandan alınacak iyi bir skorla adını bir üst tura yazdırmak istiyor. İşte, Zimbru-Fenerbahçe maçına dair detaylar...

FENERBAHÇE'NİN RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İlk maçta Moldova'nın Zimbru takımını 5-0'la geçerek üst tura kalma adına büyük avantaj yakalayan Fenerbahçe, rakibiyle bu kez deplasmanda bu akşam TSİ 20.30'da karşılaşacak.

Zimbru Stadyumu'nda saat 20.30'da başlayacak müsabakayı İrlanda Futbol Federasyonundan Rob Harvey yönetecek.

Mücadele S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE'NİN İLK 11'İ

Fenerbahçe'nin ilk 11'i şu şekilde;

Altay, Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Luan Peres, Ferdi, İsmail, Crespo, Tadic, İrfan Can, King, Batshuayi

ZİMBRU'NUN İLK 11'İ

Mostovei, Macritchii, Stefan, Burghiu, Misaras, Damascan, Dedechko, Djou, Soumah, Samiev, Caruntu

FENERBAHÇE'NİN MAÇ KAFİLESİ BELLİ OLDU

Fenerbahçe'nin Zimbru ile oynayacağı rövanş müsabakası öncesi duyurulan kadroda sakatlığı bulunan Emre Mor yer almadı.

Sarı-lacivertli ekibin Zimbru maçı kafilesi şöyle:

Altay Bayındır, İrfan Can Eğribayat, Furkan Onur Akyüz, Serdar Aziz, Luan Peres, Samet Akaydın, Ferdi Kadıoğlu, Bright Osayi-Samuel, Jayden Oosterwolde, Miguel Crespo, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Sebastian Szymanski, Burak Kapacak, Joshua King, İrfan Can Kahveci, Ryan Kent, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Michy Batshuayi, Serdar Dursun, Efekan Karayazı, Bora Aydınlık.

Fenerbahçe'nin UEFA'ya bildirdiği listede yeni transferlerden Rodrigo Becao, Umut Nayir ve Bartuğ Elmaz yer almazken, Gustavo Henrique, Diego Rossi, Willian Arao, Joao Pedro, Lincoln Henrique, Emre Demir ve Nazım Sangare de listeye dahil edilmeyen diğer oyuncular oldu.

BİR SONRAKİ TURUN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Sarı-lacivertliler, tur atlaması durumunda bir sonraki turda Differdange-Maribor eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

AVRUPA'DA 256. RANDEVU

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Moldova'nın Zimbru takımına konuk olacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 256. mücadelesine çıkacak.

Ülker Stadyumu'nda oynanan ilk karşılaşmayı Ferdi Kadıoğlu, Ryan Kent, Edin Dzeko, Sebastian Szymanski ve Joshua King'in golleriyle 5-0 kazanan sarı-lacivertli ekip, Avrupa kupalarındaki 96. galibiyetine imza attı.

Geride kalan 255 mücadelede 104 mağlubiyet ve 55 beraberlik yaşayan Fenerbahçe, rakip fileleri 331 kez havalandırırken kalesinde ise 367 gol gördü.

Ülker Stadyumu'nda oynanan ilk maçı farklı kazanan sarı-lacivertliler, aynı zamanda UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki ilk galibiyetine de imza attı.

İsmail Kartal yönetimindeki sarı-lacivertliler, Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasına ilk katıldığı sezon, İstanbul'da 17 Şubat ve deplasmanda da 24 Şubat 2022'de oynanan play-off turu maçlarında, Çekya ekibi Slavia Prag'a 3-2'lik skorlarla yenilerek elenmişti.