Boluspor - Galatasaray maçı ertelendi

Ziraat Türkiye Kupası'nda bu akşam 19.50'de oynanması gereken Boluspor-Galatasaray son 16 turu ilk maçı yoğun kar yağışı sebebiyle ertelendi. Yılın en yoğun kar yağışlarından birinin yaşandığı Bolu’da maçın oynanacağı Atatürk Stadı tamamen beyaz örtüyle kaplandı. 10-15 santimlik kar kalınlığının olduğu statta kar küreme araçlarının temizleme çalışmaları da etki etmedi.

Maçın hakemi Mustafa Öğretmenoğlu, hakem heyeti ve TFF temsilcileriyle birlikte sahaya çıktı ve incelemelerin ardından maçın ertelendiğini açıkladı.

TAFFAREL ÖNCE 'MAÇ İPTAL' DEMİŞ, ARDINDAN PAYLAŞIMINI KALDIRMIŞTI

Galatasaray kaleci antrenörü Claudio Taffarel, Instagram hesabından hikayesinde Boluspor-Galatasaray maçının ertelendiğini iddia edip daha sonra bu paylaşımını kaldırmıştı.

