Galatasaray Kayseri'de altın buldu !

Spor Toto Süper Lig’de Galatasaray, deplasmanda Kayserispor’a konuk oldu. Ligde 18. haftanın kapanış maçında kritik mücadeleyi Galatasaray, ilk yarıda 20 dakika içinde Eren Derdiyok’un ayağından bulduğu iki golle karşılaşmayı 3-1 kazandı ve lider Medipol Başakşehir’i yakın takibe devam etti.

Müsabakaya hızlı başlayan GalatasaraY hücum presle rakibini zor durumlarda bırakırken 12’de ve 18’de Eren, arkadaşlarının kanattan içeri çevirdikleri toplarda fileleri bulmayı başardı ve Gomis’in sakatlığı nedeniyle forma giyemediği maçta arkadaşını aratmadı.

İkinci yarıya istekli başlayan Kayserispor 52’de Umut Bulut’un şık kafa golüyle farkı 1’e indirdi. Ev sahibi kalan bölümde gol ararken Galatasaray’da sonradan oyuna giren Sinan Gümüş, 80 ve 82’de oldukça net fırsatlardan faydalanamadı.

Kayserispor’un yoğun bir şekilde baskı kurduğu bölümde hızlı hücum şansı bulan Galatasaray, 90+2’de Garry Rodrigues ile skoru 3-1’e getirdi.

Aslan bu sonuçla puanını 38 yapıp liderin bir puan gerisinde zirve takibini sürdürürken Kayserispor evinde üst üste ikinci yenilgisini aldı ve 30 puanla haftayı 5. sırada tamamladı.