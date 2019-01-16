Kupada 9 dakikada müthiş geri dönüş!

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Evkur Yeni Malatyaspor, sahasında TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Bodrum Belediyesi Bodrumspor'u konuk etti.

Spor Toto Süper Lig'de averajla 3. sırada yer alan Evkur Yeni Malatyaspor, Beyaz Grup'ta 7. sırada bulunan Bodrum Belediyesi Bodrumspor'u 2-0 geriden gelip 3-2 mağlup etti.

Erol Bulut'un öğrencilerine galibiyeti getiren golleri 80'de penaltıdan ve 89'da Danijel Aleksic, 83'te Michael Pereira kaydetti.

Engin İpekoğlu yönetimindeki Bodrum Belediyesi Bodrumspor'un gollerini 7'de Ozan Sol ve 45'te Hüseyin Kala attı.

Karşılaşmanın rövanşı 23 Ocak Çarşamba günü oynanacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

3. dakikada orta sahada topu alan Ömer, kaleci ile karşı karşıya kaldı. Ancak etkisiz vuruşta top auta çıktı.

7. dakikada Bodrumspor’un gelişen atağında Celal’in ceza sahasında verdiği ara pasla buluşan Ozan topu boş ağlara gönderdi. 0-1

18. dakikada Yeni Malatyaspor’un gelişen atağında ceza alanına yapılan ortaya Pereira etkisiz vurunca savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

45. dakikada sol kanatta Harun topu kazanarak ceza sahasındaki arkadaşı Celal'e gönderdi. Celal'in ekstra pasında kale önünde topla buluşan Hüseyin'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-2

İkinci yarı

49. dakikada Chebake’nin ortasında ceza sahası içinde topa iyi yükselen Ömer'in kafa vuruşunda kaleci topu kornere çeldi.

72. dakikada Aleksic’in kullandığı serbest vuruşta top az farkla kalenin üstünden auta çıktı.

75. dakikada Özgür’ün, Ömer’i ceza sahasında düşürmesi ile VAR uygulamasına giden hakem Volkan Bayarslan, penaltı noktasını gösterdi. Topun başına gelen Aleksic’in şutu ağlarla buluştu. 1-2

82. dakikada Aleksic’in kullandığı köşe atışında Ömer’in arka kale direğine dindirdiği topu Pereira filelere yolladı. 2-2

88. dakikada sol kanattan Pereira’nın ortasında Aleksic'in kafa vuruşu ağlara gitti. 3-2

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Volkan Bayarslan xx, Mehmet Kapluhan xx, Murat Şener xx

E.Yeni Malatyaspor: Ertaç xxx, Gökhan xxx, Ömer xxx, Murat xxx (Donald dk. 45 xx), Pereira xxx, Ahmed xx (Robin dk. 64 xx), Aleksic xxx, Chebake xxx, Erkan xxx, Mina xxx, Mustafa xx (Barış dk. 45 xx)

Bodrum Belediyesi Bodrumspor: Sadrettin Fırat xx, Erkan xx, Muhammet xx, Hüseyin xx (Cem dk. 82 ?), Harun xx (Emre dk. 72 x), Orhan xx, İzzet xx, Seyid xx, Ozan xx, Özgür xx, Celal xx

Goller: Aleksic (2), Pereira (E.Y.Malatyaspor), Ozan (dk. 7) Hüseyin (dk. 45) (B.B. Bodrumspor)

Sarı kartlar: Ömer (E. Y. Malatayspor), Muhammet, Erkan (B.B. Bodrumspor)

