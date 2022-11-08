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Türkiye Kupası'nda sürpriz! İşte günün sonuçları

Türkiye Kupası'nda sürpriz! İşte günün sonuçları
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Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda 3 maç sona erdi. Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor ve Erzurumspor kupaya veda etti.

Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Turu'nda Erzurumspor FK sahasında TFF 2'nci Lig ekiplerinden Esenler Erok'a penaltı atışları sonrasında 5-3 mağlup oldu.

Normal süresi ve uzatma dakikaları 2-2 eşitlikle biten maçta Esenler Erokspor; Batuhan Yılmaz, Muhammet Genç ve Mehmet Aygün'ün penaltı atışları sonucu adını bir üst tura yazdırdı. Konuk ekipte Sakıb, 118'inci dakikada gördüğü ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı. 

İşte Türkiye Kupası'nda günün skorları

Yeni Malatyaspor 0-1 Uşakspor

Erzurumspor FK 3-5 Esenler Erokspor (Penaltılarla)

Alanyaspor 3-0 Sakaryaspor

Kasımpaşa 6-1 1461 Trabzon

Ankaragücü 6-2 Amedspor

Etiketler türkiye kupası ziraat türkiye kupası
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