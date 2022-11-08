Türkiye Kupası'nda sürpriz! İşte günün sonuçları
Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda 3 maç sona erdi. Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor ve Erzurumspor kupaya veda etti.
Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Turu'nda Erzurumspor FK sahasında TFF 2'nci Lig ekiplerinden Esenler Erok'a penaltı atışları sonrasında 5-3 mağlup oldu.
Normal süresi ve uzatma dakikaları 2-2 eşitlikle biten maçta Esenler Erokspor; Batuhan Yılmaz, Muhammet Genç ve Mehmet Aygün'ün penaltı atışları sonucu adını bir üst tura yazdırdı. Konuk ekipte Sakıb, 118'inci dakikada gördüğü ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
İşte Türkiye Kupası'nda günün skorları
Yeni Malatyaspor 0-1 Uşakspor
Erzurumspor FK 3-5 Esenler Erokspor (Penaltılarla)
Alanyaspor 3-0 Sakaryaspor
Kasımpaşa 6-1 1461 Trabzon
Ankaragücü 6-2 Amedspor
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