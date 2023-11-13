  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Ziraat Türkiye Kupası
  5. Ziraat Türkiye Kupası’nda 4.tur programı belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası’nda 4.tur programı belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası’nda 4.tur programı belli oldu
Güncelleme:

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Ziraat Türkiye Kupası’nın 4.turunda oynanacak maçların programını açıkladı.

Ziraat Türkiye Kupası’nda heyecan 4.tur maçlarıyla devam edecek. 5 Aralık Salı, 6 Aralık Çarşamba ve 7 Aralık Perşembe günü oynanacak maçların programı açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, maç programı şu şekilde

5 ARALIK SALI

13.00 Ankara Keçiörengücü-Muş 1984 Muşspor (Aktepe)

13.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Belediye Derincespor (Atatürk Olimpiyat)

15.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Isparta 32 Spor (Pendik)

17.00 Bitexen Antalyaspor-Kepezspor (Corendon Airlines Park Antalya)

19.00 Yılport Samsunspor-Tokat Belediye Plevnespor (Yeni 19 Mayıs)

21.00 Corendon Alanyaspor-Kocaelispor (Alanya Oba)

6 ARALIK ÇARŞAMBA

13.00 Teksüt Bandırmaspor-Somaspor (Bandırma 17 Eylül)

13.00 Kasımpaşa-Kırşehir Futbol SK (Recep Tayyip Erdoğan)

13.00 Bodrum FK-Menemen FK (Bodrum İlçe)

13.00 Erzurumspor FK-Anagold 24 Erzincanspor (Erzurum Kazım Karabekir)

14.00 Boluspor-Amed Sportif Faaliyetler (Bolu Atatürk)

14.00 Ümraniyespor-Güneş Holding Çankayaspor (Ümraniye Şehir)

14.00 Eyüpspor-Ankara Demirspor (Eyüp)

14.00 Gençlerbirliği-Bornova 1877 Sportif Yatırımlar (Eryaman)

14.00 Adanaspor-Esenler Erokspor (Yeni Adana)

14.00 Göztepe-1461 Trabzon FK (Gürsel Aksel

14.00 Altay-Tuna Tarım Kırklarelispor (Alsancak Mustafa Denizli)

14.00 Sakaryaspor-Ankaraspor (Yeni Sakarya Atatürk)

15.00 TÜMOSAN Konyaspor-Beyoğlu Yeni Çarşı (MEDAŞ Konya Büyükşehir Belediye)

17.00 Atakaş Hatayspor-Düzce Cam Düzcespor (Yeni Mersin)

19.00 Mondihome Kayserispor-Vefa Group Vanspor (RHG Enertürk Enerji)

21.00 Trabzonspor-Ahlatcı Çorum FK (Papara Park)

7 ARALIK PERŞEMBE

13.00 Manisa FK-GMG Kastamonuspor (Mümin Özkasap)

13.00 EMS Yapı Sivasspor-Kuzey Marmara A.Ş. Arnavutköy Belediyespor (BG Group 4 Eylül)

15.00 Gaziantep FK-Etimesgut Belediyespor (Kalyon)

17.00 MKE Ankaragücü-İskenderunspor (Eryaman)

19.00 Çaykur Rizespor-Bucaspor 1928 (Çaykur Didi)

21.00 Başakşehir-Astor Enerji Şanlıurfaspor (Başakşehir Fatih Terim)

Etiketler ziraat türkiye kupa 4. tur
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Sevan Nişanyan'dan Atatürk için skandal ifadeler
Çocuğa taciz iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı
Sigaraya yine, yeniden zam
Emekli maaşı zammında 2 farklı formül
Motorine büyük indirim geliyor!
Türkiye'nin suç oranı en düşük illeri açıklandı
Rakı, şarap, viski.... Sigaranın ardından bir zam da alkollü içeceklere
Yeni Toyota C-HR’da neler değişti?
Önce otomobille çarptı, sonra başına tüfek dayadı!
Türkiye'nin atardamarı Kızılırmak yok oldu! Görüntü korkunç