Galatasaray maçında yayının neden kesildi ? Acun Ilıcalı sessizliğini bozdu

Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United – Galatasaray arasında oynanan maç yayını kesilen Exxen'de yaşanan sorunun kaynağını Exxen'in sahibi Acun Ilıcalı açıkladı.

Hull City Başkanı ve Exxen yayın platformunun sahibi Acun Ilıcalı, Manchester United – Galatasaray maç yayınında yaşanan problemlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ilıcalı, kesinti hakkında, “Hayatınızda bozulmayan bir şey oldu mu? Teknik bir problem ve çok üzgünüz. Avrupa maçlarını alırken kanalımız olduğu için aldık. Böyle bir şey olabileceğini tahmin ettik. Antenden yayın yapmadığımız için böyle aksilik oluyor. Talihsiz bir olay oldu. TV8,5’ta yayını hemen vererek insanları mağdur etmemeye çalıştık. Exxen çökmedi aslında yayına son 5 dakika gelenler giremedi. Erken girenlerde bir sorun yaşanmadı. Dilerim bir daha yaşanmaz” dedi.

“KORSAN YAYIN HIRSIZLIKTIR”

Acun Ilıcalı’nın açıklamaları şu şekilde:

“Korsan yayın yapan bir hırsızdır. Ben çok acıktım, param yok gidip çalıp karnımı doyuyarım. Bu korsan yayınla aynı. Korsan yayın Acun Ilıcalı’ya bir şey yapmaz, kulüpleri öldürür. Benim Champhionship’teki TV gelirim, Türkiye’dekinin 5 katı. Böyle giderse futbol amatöre döner.”