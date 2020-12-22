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  3. 22 Aralık 2020 12:49

Galatasaray'da Taylan Antalyalı'ya İtalyan kancası

Galatasaray'da gösterdiği çıkış ile dikkatleri üzerine çeken Taylan Antalyalı'ya İtalya'dan 3 takımın talip olduğu belirtildi.

Galatasaray'da Taylan Antalyalı'ya İtalyan kancası
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Sabah'ta yer alan habere göre; sezon başından beri Marcao'yu takip eden İtalyan kulüpleri, Galatasaray'ın maçlarında izleyip beğendikleri Taylan'ı transfer listesine almaya başladı.

Mert Müldür ve Kaan Ayhan'ı kadrosunda bulunduran, Sassuolo'nun yanı sıra Bologna ve Cagliari'nin Taylan'ı scoutlarına izlettirdiği ve olumlu rapor aldığı öğrenildi.

İtalyan kulüplerinden Marcao için teklif bekleyen G.Saray'ın, ocak ayında kapısının sürpriz şekilde Taylan için çalınabileceği öğrenildi. Ancak sarı-kırmızılılar orta sahada alternatifsiz olan Taylan'ı satmaya soğuk bakıyor ve ücretinde iyileştirme planlıyor.

 

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