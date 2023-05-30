Türkiye Futbol Federasyonu eski başkan vekili İbrahim Usta, hayatını kaybetti. Türkiye Futbol Federasyonu, İbrahim Usta için başsağlığı mesajı yayınladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), eski başkan vekili ve Arsinspor’un eski başkanı İbrahim Usta, tedavi için gittiği yurtdışından dönerken uçakta geçirdiği rahatsızlık sonucu hayata gözlerini yumdu.

Edinilen bilgiye göre amansız bir hastalıkla mücadele eden İbrahim Usta, tedavi olmak için yurt dışına gitti. Bir süredir tedavisini yurtdışında devam ettiren İbrahim Usta, Türkiye’ye dönüşünde uçakta fenalaştı. İlk müdahalesi uçakta yapılan İbrahim Usta, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

TFF, hayatını kaybeden İbrahim Usta için başsağlığı mesajı yayımladı. TFF’nin internet sitesinden yayımlanan mesajda, “Türkiye Futbol Federasyonu eski başkan vekili, yerel lig kulüplerinden Arsinspor’un eski başkanı İbrahim Usta’nın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum İbrahim Usta’ya Allah’tan rahmet; kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz” ifadeleri kullanıldı. (AA)