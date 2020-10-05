İstanbul Valiliği'nden flaş ''Formula-1'' kararı!

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İl Hıfzıssıhha Kurulu 13-15 Kasım 2020 tarihleri arasında İstanbul Park'ta gerçekleştirilecek 'Formula-1' yarışlarının seyircisiz yapılmasına karar verdi.
Konuyla ilgili İstanbul İl Hıfzıssıhha Kurulu kararını valilik açıkladı.
İstanbul Valiliği açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"Koronavirüs salgınıyla mücadele çalışmaları kapsamında;
İstanbul İl Pandemi Kurulunun almış olduğu 13-15 Kasım 2020 tarihleri arasında düzenlenecek “Formula-1 DHL Turkish Grand Prix 2020 yarışının seyircisiz yapılması” yönündeki tavsiye kararı uyarınca 05.10.2020 Pazartesi günü saat 10.00'da toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından söz konusu yarışın seyircisiz yapılmasına karar verilmiştir."
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