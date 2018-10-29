Leicester City başkanı kazadan kurtulamadı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City’nin başkanı Vichai Srivaddhanaprabha’nın, cumartesi akşamı yaşanan helikopter kazasında hayatını kaybedenler arasında olduğu öğrenildi. Leicester City Kulübü, başkan Vichai Srivaddhanaprabha’nın helikopter kazasında öldüğünü duyurdu. Vichai Srivaddhanaprabha ile birlikte helikopterde bulunan dört kişinin daha hayata gözlerini yumduğu resmen açıklandı.

Leicester City Kulübü’nden yapılan açıklamada “Başkanımız Vichai Srivaddhanaprabha ve yanındaki dört kişini helikopter kazasında hayatını kaybettiğini bildirmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Helikopterde bulunan beş kişi kurtulmayı başaramadı. Kelimelerle tarif edilemez bu kayıp sonrası tüm Leicester City camiası olarak Srivaddhanaprabha’nın ailesinin yanındayız. Dünya harika bir insanı kaybetti” denildi.

Leicester polisi de feci helikopter kazasında hayatını kaybeden diğer dört kişinin kimliğini belirledi. Polis, hayatını kaybedenlerin Srivaddhanaprabha’nın yardımcıları Nursara Suknamai ve Kaveporn Punpare, pilot Eric Swaffer ile Izabela Roza Lechowicz olduğunu bildirdi.

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