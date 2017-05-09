Arda Turan liseli gençlerle buluştu

Galatasaray Lisesi'nde öğrencilerle buluşan Arda Turan, Instagram hesabından fotoğraf paylaşarak, ''Merak edilenleri sordular ben de dilimin döndüğü kadar cevapladım'' yazdı.

"PIRIL PIRIL GENÇLER"

''Bugün Galatasaray Lisesi'nde genç kardeşlerimizle buluştuk. Merak ettiklerini sordular ben de dilimin döndüğü kadar cevapladım. Takım ruhundan motivasyona, en güzel anılardan en korkutucu savunma oyuncusuna kadar onlarca şey konuştuk. Pırıl pırıl enerjik gençler, ülkenin geleceği... Onlarla birlikte olmak çok güzeldi!''