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  4. 22 Mayıs 2018 16:38

Ryan Donk'tan güzellerle şampiyonluk kutlaması

Galatasaray’ın Hollandalı yıldızı Ryan Donk takım arkadaşı Tolga Ciğerci ile şampiyonluğu Ortaköy’deki bir gece kulübünde tanıştığı iki güzelle evinde kutladı.

Ryan Donk'tan güzellerle şampiyonluk kutlaması
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Galatasaray’ın Hollandalı yıldızı Ryan Donk, şampiyonluğu Ortaköy’deki bir gece kulübünde tanıştığı iki güzelle evinde kutladı.

KULÜPTE TANIŞTILAR

Galatasaray, 21’inci şampiyonluğu Türk Telekom Arena’da düzenlenen törenle kutladı. Sarı kırmızılı takımın yıldızlarından Ryan Donk kutlama bitimi soluğu, takım arkadaşı Tolga Ciğerci ile birlikte Ortaköy’deki bir gece kulübünde aldı. İkili, içeride tanıştıkları güzellerle sabahın ilk ışıklarına kadar eğlendi.Hollandalı yıldız, mekândan iki güzelle birlikte ayrıldı. 

CİĞERCİ ARKADAN KAÇTI

Taksiye bindikleri sırada flaşların patlamasıyla büyük şok yaşayan ve yüzlerini gizlemeye çalışan üçlü, ünlü futbolcunun Maslak’taki bir sitede bulunan evine geçti. Kargaşadan yararlanan Ciğerci ise yanında bir güzelle, muhabirlere görünmeden arka kapıdan çıktı.

Habertürk

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